وزيرة التجارة الأمريكية تبحث مع رئيس وزراء تايلاند العلاقات الاقتصادية

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بحثت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، الخميس، مع رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزراة التجارة الأمريكية أن وزيرة التجارة الأمريكية شكرت رئيس الوزراء على شراكة تايلاند المستمرة في تعزيز الأولويات الاقتصادية المشتركة من خلال الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والاستمرار في إظهار قيمة الإطار للعاملين والشركات والاقتصادات لدى شركاء في الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وناقش المسؤولان التعاون المحتمل في مجال أشباه الموصلات والطاقة النظيفة والاستدامة، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية والمركبات الكهربائية.

وانضم إلى الاجتماع بعد ذلك أعضاء مجلس التصدير التابع للرئيس الأمريكي من أجل تبادل الأفكار حول تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وتايلاند وكيفية استكشاف الفرص المتاحة للشركات الأمريكية في تايلاند ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.