وزارة الزراعة: نظام رقمى للتأكد من خلو البطاطس المصدرة من العفن البنى

كتبت أسماء نصار

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة فى مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، الذي يعد أحد الآليات المنوط بها الكشف عن مرض العفن البني البكتيري في شحنات البطاطس المصدرة، وتقاوي البطاطس المستوردة في إطار المعايير الصحة والصحة النباتية عالمياً، فضلاً عن متابعة المناطق الخالية من الإصابة، والخاصة بإنتاج وتصدير محصول البطاطس من خلال تطبيق نظام رقمي عبر الأقمار الصناعية للتأكد من خلو الشحنات المصدرة من مرض العفن البنى.

وأضافت بلابل ، أنه تم تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًاً، من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، وهو ما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولي "معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والميكروبيولوجي والصحة الحيوانية وغيرها"، لافتة إلى أنه تم التوجيه باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية، دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.

وأشارت مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، الى أنه تم تأسيس وإضافة مساحات جديدة للمناطق الخالية من مرض العفن البني في البطاطس بواقع 1366 فدان لموسم 2024/2025 ليصبح مساحة المناطق الخالية من المرض حتى الآن حوالي 694 ألف و537 فدان.