وزارة التعليم: الالتزام بمواعيد بدء امتحانات نهاية العام لطلاب المدارس

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الالتزام بمواعيد بدء امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادات العامة، مشددة على أن الجداول التى سيتم وضعها من قبل المديريات التعليمية والإدارات سوف تراعى مواعيد بدء الامتحانات ونهايتها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جداول الامتحانات سوف تراعى الإجازات الرسمية، وتعقد الامتحانات على مستوى المدارس والإدارات التعليمية بالنسبة لصفوف النقل والمديريات بالنسبة للشهادة الإعدادية، موضحة أن سيتم تحديد مواصفة امتحان نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وإرسالها إلى المديريات التعليمية والإدارات حتى يلتزم واضع الامتحان بهذه المواصفات .

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادى زلطة، أكد أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو ٢٠٢٤ وحتى 23 مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم 6 يونيو المقبل.