وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 64 بيتا من بيوت الله منها 47 مسجدًا جديدًا

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 64 ) مسجدًا في أول جمعة في رمضان 15/ 3/ 2024م ،منها ( 47 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 17 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 798 ) مسجدًا منها ( 631 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 167 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15 / 3 / 2024م عدد ( 11820) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (861)مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. مسجد السلام – نجع عمار – دير مواس

2. مسجد التوبة – النحال – بني عبيد – أبو قرقاص

3. مسجد المغفرة – الفواخر – منشية الدهب - المنيا

4. مسجد الرحمة القبلي – ع مؤنس – زاوية برمشا – مركز العدوة

5. مسجد الزراعيين – بني مزار

6. مسجد الرحمة الشرقي – عزبة مجلي خليل - طوخ

7. مسجد المؤمن – تقسيم شادي – بندر المنيا

8. مسجد المهدي – عزبة صميدة يونس

9. مسجد الرحمن القبلي – طوة – مركز المنيا

10. مسجد التوحيد – زاوية حاتم – أبو قرقاص

11. مسجد عباد الرحمن – منشية زعفرانة – أبو قرقاص

مديرية أوقاف كفر الشيخ

12. مسجد حي العرب – الرياض

13. مسجد الرحمة – صروة - قلين

مديرية أوقاف سوهاج

14. مسجد الرحمن الرحيم – السمطا– البلينا

مديرية أوقاف الأقصر

15. مسجد عمر بن الخطاب – قرية المهيدات –العديسات قبلي - الطود

مديرية أوقاف قنا

16. مسجد آل محمود – تيجة– أبو تشت

17. مسجد محمد رشاد –الحبيلات الغربية – أبو تشت

مديرية أوقاف الفيوم

18. مسجد يأدم غالب - إطسا

19. مسجد الدعوة الحميدية - إطسا

20. مسجد أبو النور – طامية

21. مسجد نداء الإسلام – الفيوم الجديدة

مديرية أوقاف بني سويف

22. مسجد الرحمن – عزبة الحبايشة– مناشي أبو صير الملق –الواسطى

23. مسجد الشيخ عبد القادر – بندر سمسطا

24. مسجد أبو ناقة – عزبة أولاد عيد - صفط راشين - ببا

مديرية أوقاف أسوان

25. مسجد الدكتورة مايسة القماح – قريةالبصالي– مركز كوم أمبو

26. مسجد التوبة – قرية الخور بحري – مركز كوم أمبو

مديرية أوقاف مطروح

27. مسجد عبد السلام حماد – الخروبة - مطروح

مديرية أوقاف الشرقية

28. مسجد البساينة – م رضوان – أبو كبير

29. مسجد التوبة - عزبة عطية – غزالة - الزقازيق

مديرية أوقاف أسيوط

30. مسجد أولاد عبد الهادي – عواجة - ديروط

31. مسجد الهدى – خارفة - ديروط

32. مسجد عمر بن الخطاب – القوصية

مديرية أوقاف البحيرة

33. مسجد الرحمن – قرية سعيد عقاب – دسونس – مركز أبو حمص

34. مسجد السكران – قرية النشو البحري –بولين – مركز كفر الدوار

35. مسجد الزياتين – قرية كوم عزيزة – مركز أبو حمص

36. مسجد أنصاف – قرية محلة كيل – مركز أبو حمص

37. مسجد شميس – قرية بولين- مركز كفر الدوار

38. مسجد أنوار الكريم – قرية العلايا – مركز إيتاي البارود

39. مسجد الرحمة – قرية أبو عصايتين – المنشية الجديدة – مركز الدلنجات

40. مسجد 4/5 أبيس – قرية كوم أشو – مركز كفر الدوار

41. مسجد الطويلة – قرية الإبراهيمية – مركز إيتاي البارود

مديرية أوقاف الجيزة

42. مسجد الوالدين – 800 فدان – 6 أكتوبر

43. مسجد الحليم – أفق جاردنز - أكتوبر

44. المسجد الغربي – قرية بني سلامة – منشأة القناطر

مديرية أوقاف القليوبية

45. مسجد الصفا والمروة – الحي الرابع – مدينة العبور

46. مسجد الرضوان – المنشأة الصغرى – كفر شكر

مديرية أوقاف القاهرة

47. مسجد أم المؤمنين خديجة بنت خويلد – منطقة خدمات الياسمين – التجمع القاهرة الجديدة

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد العسقلاني – طنسا - ببا

مديرية أوقاف الوادي الجديد

2. مسجد بئر 12 – قرية غرب الموهوب – مركز الداخلة

مديرية أوقاف الجيزة

3. مسجد الغنيمية – منيل السلطان - أطفيح

مديرية أوقاف الدقهلية

4. مسجد الكريم العيسوي – طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين

5. المسجد الكبير ( البحر )- ميت ضافر – مركز دكرنس

6. مسجد النور – عزبة معوض البحرية – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف البحيرة

7. مسجد منشأة الصيرفي ( السريع ) – مركز إيتاي البارود

8. مسجد عبد الله الحبشي – قرية الورثة – مركز دمنهور

مديرية أوقاف البحر الأحمر

9. مسجد التقوى - سفاجا

مديرية أوقاف المنيا

10. مسجد السرو الكبير – السرو

مديرية أوقاف الفيوم

11. مسجد سعدة البحري – أبو السعود – مركز الفيوم

مديرية أوقاف الغربية

12. مسجد عزبة الأربعين – الشين - قطور

مديرية أوقاف قنا

13. مسجد الحاج صدقي – أبو مناع بحري - دشنا

14. مسجد أبو بكر الصديق – شارع 15 مايو – مدينة نجع حمادي

مديرية أوقاف القليوبية

15. مسجد التوحيد – زاوية بلتان – برشوم – مركز طوخ

16. مسجد آل حلاوة - أجهور الكبرى - طوخ - برشوم

مديرية أوقاف الشرقية

17. مسجد الشهيد أحمد شحاته – الزهراء بردين