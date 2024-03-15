وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 64 بيتا من بيوت الله منها 47 مسجدًا جديدًا

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 64 ) مسجدًا في أول جمعة في رمضان 15/ 3/ 2024م ،منها ( 47 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 17 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 798 ) مسجدًا منها ( 631 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 167 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15 / 3 / 2024م عدد ( 11820) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (861)مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. مسجد السلام – نجع عمار – دير مواس
2. مسجد التوبة – النحال – بني عبيد – أبو قرقاص
3. مسجد المغفرة – الفواخر – منشية الدهب - المنيا
4. مسجد الرحمة القبلي – ع مؤنس – زاوية برمشا – مركز العدوة
5. مسجد الزراعيين – بني مزار
6. مسجد الرحمة الشرقي – عزبة مجلي خليل - طوخ
7. مسجد المؤمن – تقسيم شادي – بندر المنيا
8. مسجد المهدي – عزبة صميدة يونس
9. مسجد الرحمن القبلي – طوة – مركز المنيا
10. مسجد التوحيد – زاوية حاتم – أبو قرقاص
11. مسجد عباد الرحمن – منشية زعفرانة – أبو قرقاص
مديرية أوقاف كفر الشيخ
12. مسجد حي العرب – الرياض
13. مسجد الرحمة – صروة - قلين
مديرية أوقاف سوهاج
14. مسجد الرحمن الرحيم – السمطا– البلينا
مديرية أوقاف الأقصر
15. مسجد عمر بن الخطاب – قرية المهيدات –العديسات قبلي - الطود
مديرية أوقاف قنا
16. مسجد آل محمود – تيجة– أبو تشت
17. مسجد محمد رشاد –الحبيلات الغربية – أبو تشت
مديرية أوقاف الفيوم
18. مسجد يأدم غالب - إطسا
19. مسجد الدعوة الحميدية - إطسا
20. مسجد أبو النور – طامية
21. مسجد نداء الإسلام – الفيوم الجديدة
مديرية أوقاف بني سويف
22. مسجد الرحمن – عزبة الحبايشة– مناشي أبو صير الملق –الواسطى
23. مسجد الشيخ عبد القادر – بندر سمسطا
24. مسجد أبو ناقة – عزبة أولاد عيد - صفط راشين - ببا
مديرية أوقاف أسوان
25. مسجد الدكتورة مايسة القماح – قريةالبصالي– مركز كوم أمبو
26. مسجد التوبة – قرية الخور بحري – مركز كوم أمبو
مديرية أوقاف مطروح
27. مسجد عبد السلام حماد – الخروبة - مطروح
مديرية أوقاف الشرقية
28. مسجد البساينة – م رضوان – أبو كبير
29. مسجد التوبة - عزبة عطية – غزالة - الزقازيق
مديرية أوقاف أسيوط
30. مسجد أولاد عبد الهادي – عواجة - ديروط
31. مسجد الهدى – خارفة - ديروط
32. مسجد عمر بن الخطاب – القوصية
مديرية أوقاف البحيرة
33. مسجد الرحمن – قرية سعيد عقاب – دسونس – مركز أبو حمص
34. مسجد السكران – قرية النشو البحري –بولين – مركز كفر الدوار
35. مسجد الزياتين – قرية كوم عزيزة – مركز أبو حمص
36. مسجد أنصاف – قرية محلة كيل – مركز أبو حمص
37. مسجد شميس – قرية بولين- مركز كفر الدوار
38. مسجد أنوار الكريم – قرية العلايا – مركز إيتاي البارود
39. مسجد الرحمة – قرية أبو عصايتين – المنشية الجديدة – مركز الدلنجات
40. مسجد 4/5 أبيس – قرية كوم أشو – مركز كفر الدوار
41. مسجد الطويلة – قرية الإبراهيمية – مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف الجيزة
42. مسجد الوالدين – 800 فدان – 6 أكتوبر
43. مسجد الحليم – أفق جاردنز - أكتوبر
44. المسجد الغربي – قرية بني سلامة – منشأة القناطر
مديرية أوقاف القليوبية
45. مسجد الصفا والمروة – الحي الرابع – مدينة العبور
46. مسجد الرضوان – المنشأة الصغرى – كفر شكر
مديرية أوقاف القاهرة
47. مسجد أم المؤمنين خديجة بنت خويلد – منطقة خدمات الياسمين – التجمع القاهرة الجديدة
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد العسقلاني – طنسا - ببا
مديرية أوقاف الوادي الجديد
2. مسجد بئر 12 – قرية غرب الموهوب – مركز الداخلة
مديرية أوقاف الجيزة
3. مسجد الغنيمية – منيل السلطان - أطفيح
مديرية أوقاف الدقهلية
4. مسجد الكريم العيسوي – طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين
5. المسجد الكبير ( البحر )- ميت ضافر – مركز دكرنس
6. مسجد النور – عزبة معوض البحرية – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف البحيرة
7. مسجد منشأة الصيرفي ( السريع ) – مركز إيتاي البارود
8. مسجد عبد الله الحبشي – قرية الورثة – مركز دمنهور
مديرية أوقاف البحر الأحمر
9. مسجد التقوى - سفاجا
مديرية أوقاف المنيا
10. مسجد السرو الكبير – السرو
مديرية أوقاف الفيوم
11. مسجد سعدة البحري – أبو السعود – مركز الفيوم
مديرية أوقاف الغربية
12. مسجد عزبة الأربعين – الشين - قطور
مديرية أوقاف قنا
13. مسجد الحاج صدقي – أبو مناع بحري - دشنا
14. مسجد أبو بكر الصديق – شارع 15 مايو – مدينة نجع حمادي
مديرية أوقاف القليوبية
15. مسجد التوحيد – زاوية بلتان – برشوم – مركز طوخ
16. مسجد آل حلاوة - أجهور الكبرى - طوخ - برشوم
مديرية أوقاف الشرقية
17. مسجد الشهيد أحمد شحاته – الزهراء بردين
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