نيويورك تايمز: البيت الأبيض يطالب الجمهوريين بالتخلى عن محاولات عزل بايدن

وكالات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بمطالبة البيت الأبيض الجمهوريين بوقف محاولاتهم لإطلاق إجراءات عزل الرئيس جو بايدن.

وقالت الصحيفة نقلا عن رسالة وجهها مستشار البيت الأبيض إيدوارد سيسكل إلى رئيس مجلس النواب الأمريكى مايك جونسون أنه "من الواضح أن الوقت قد حان للمضى قدما... لقد انتهت عملية العزل هذه، وهناك الكثير من العمل المهم للغاية أمام الأمريكيين بحيث لا يمكنهم الاستمرار فى إضاعة الوقت على هذه المهزلة … ولم يجد التحقيق باستمرار سوى أدلة جديدة على أن الرئيس لم يرتكب أى خطأ فى الواقع".

وأضافت الصحيفة أن سيسكل انتقد الجمهوريين بسبب محاولتهم تحقيق استجواب جديد لشهود العيان "الذين قد أدلوا بشهاداتهم، "على أمل أن تكون الحقائق مختلفة فى المرة الثانية".

وأشارت إلى أن الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى ينوون مواصلة التحقيق بحق رئيس البلاد، لكنهم يعترفون بأنه هيهات أن يؤدى إلى إجراء تصويت على عزل بايدن، مع ذلك فيمكنهم مطالبة وزارة العدل الأمريكية بإجراء التحقيق مع بايدن أو المحيطين به.

ويجرى مجلس النواب الأمريكى منذ عدة أشهر تحقيقا رسميا بشأن بايدن وعائلته، ومن المتوقع أن تساعد نتائج هذا التحقيق فى بدء عملية عزل الرئيس بايدن.

وفى وقت سابق أفاد موقع Punchbowl نقلا عن أعضاء فى الحزب الجمهورى بالكونجرس الأمريكى، بأن التحقيق فى مجلس النواب الأمريكى فى عزل الرئيس الحالى يفتقر إلى أدلة، فى حين يتحدث أعضاء الكونجرس أنفسهم عن ضرورة إنهائه.