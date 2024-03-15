نقيب الزراعيين: خطة لتغيير ثقافة الخريجين وتأهيلهم للعمل فى القطاع الزراعي

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، تهدف لتأهيل خريجي كليات ومعاهد ومدارس الزراعة وتمكينهم من إنشاء وإدارة مشروعات زراعية صغيرة تماشياً مع استراتيجيات الدولة لاستدامة وتطوير وتنمية القطاع الزراعي لتطوير الأداء في هذا القطاع الحيوي وحماية صغار المزارعين.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج جديد لتغيير ثقافة الخريجين للعمل في القطاع الزراعي علي أساس التحول من سياسات الاستهلاك إلي سياسات الإنتاج وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تماشيا مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، كما تعكس التزام القطاعين التعليمي والزراعي بتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد البشرية في البلاد.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن هذا التعاون يعد فرصة حقيقية لخريجي كليات ومعاهد ومدارس الزراعة لتنمية مهاراتهم ومعرفتهم في مجال الزراعة، وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية ومشاريع مستدامة، ستسهم هذه المشروعات الصغيرة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنميته، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، وفقا لأولويات الدولة المصرية ورؤية الزراعة في مصر، كما أن مذكرة التفاهم تدعم توفير فرص عمل للخريجين في مجال الزراعة، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتطوير قدرات الفئات المستهدفة، مشيرا إلي أنها تعتمد أيضا علي تأهيل المستفيدين منها وتدريبهم ورفع كفاءتهم لتحقيق أعلى استفادة من خريجي كليات الزراعة والمعاهد والمدارس الزراعية.

وأشار نقيب الزراعيين إلي أن لدي النقابة قائمة بأهم المشروعات الزراعية ذات الأولوية التي تحقق أعلي عائد من الزراعة للمستفيدين من هذه المبادرات خاصة عند إحالتهم للتقاعد والانخراط في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات الحرف الزراعية والاستفادة من المخلفات الزراعية وتدويرها مثل قش الأرز وسفير القصب ومخلفات القطن لتعزيز الإنتاجية للمحاصيل الرئيسية ومشروعات تجفيف الطماطم والبصل والثوم لتحسين المسائل الحياتية في الريف المصري وقري حياة كريمة.