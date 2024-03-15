اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 مارس 2024 06:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان.. انفوجراف

الجمعة، 15 مارس 2024 01:00 ص
مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان.. انفوجراف مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعمل مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى بمواعيد مختلفة طوال شهر رمضان المعظم، تيسيراً علي جمهور الركاب، وذلك بالخطوط الثلاثة التى تجوب اغلب مناطق القاهرة الكبرى . 
 
مواعيد مترو الانفاق فى رمضان كالتالي : 
  
- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل 
 
- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل 
 
- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل 
  
- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT(الفنون و الثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل 
 
انفوجراف
انفوجراف

 







المترو مواعيد المترو فى رمضان

مترو الانفاق

مواعيد المترو

مواعيد مترو الانفاق في رمضان

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة