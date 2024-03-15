مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 فى تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب إثنين أخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوى، وتم التحفظ على جثامين المتوفين بمشرحة مستشفى القصاصين، ومشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوى دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع 4 أشخاص، تم التحفظ على جثامينهم بمشرحة مستشفى القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقل 4 مصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، ولكن توفى اثنين من المصابين فور وصولهم مجمع الإسماعيلية الطبي، متأثرين باصابتهما، وتم التحفظ على جثامينهما بمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثامين.