اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة سيدة إثر انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة جمصة البلد بالدقهلية

الجمعة، 15 مارس 2024 10:09 م
مصرع شخص وإصابة سيدة إثر انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة جمصة البلد بالدقهلية انقلاب سيارة ملاكي فى ترعة جمصة البلد
الدقهلية - محمد الحبشي

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لقي شخص مصرعه، وأصيبت سيدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي في مصرف جمصة البلد، بمدينة جمصة في محافظة الدقهلية، وتم ايداع جثمانه مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
 
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، ببلاغ من الأهالي يفيد سقوط سيارة ملاكي في ترعة جمصة البلد
 
اتتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، وفريق من الإنقاذ النهري، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم انتشال جثمان شخص، وسيدة مصابة، وبالفحص تبين أن الجثمان لشخص يدعي المرسي عباس محمد السيد، 53 عاما، والمصابة ايمان محمود عبدالرؤوف، 43 عاما، مقيمة منية النصر
 
تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة وإيداعة ثلاجة حفظ الموتي، والمصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.
 
 
 






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