مصرع شاب من الفيوم في حادث تصادم على الطريق الصحراوى

لقي شاب مصرعه، إثر حادث سير بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرر محضر بالواقعة.

وطلبت النيابة، من أجهزة الأمن بالبحث والتحري عن الواقعة وملابساتها، وضبط مرتكبها.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت إخطارًا بوقوع حادث ووجود متوفى، وبالانتقال تبين أن الجثة لشخص يُدعى مصطفي شعبان مصطفي 24 عاما مقيم بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، واتضح أنه أثناء عبوره الطريق صدمته سيارة، ونُقلت الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وينتظر أهالي مركز إبشواي وصول جثمان الراحل من محافظة الإسكندرية؛ لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر الأسرة بالفيوم.