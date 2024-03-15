مسلسل المعلم.. مصطفى شعبان يكتشف إصابة زوجته بسرطان الدم.. اعرف المرض

كتبت فاطمة ياسر

مسلسل المعلم من مسلسلات رمضان 2024 وهو بطولة النجم مصطفى شعبان الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، ومنصة WATCH IT، حيث شهد أحداثاً متسارعة وأبرز تلك اللقطات التى شهدتها أحداث المسلسل إخبار الطبيبة لسهر الصايغ زوجة مصطفى شعبان أنها مصابة بـ"اللوكيميا" أى سرطان الدم.

وحول ذلك يوضح "اليوم السابع" للقراء كل ما يخص مرض سرطان الدم وفقا لتصريح خاص من الدكتور بوليس حنا استشارى الأورام فى كلية طب المنيا.

أوضح استشارى الأورام أن سرطان الدم أحد أنواع السرطانات المتسبب فى تعرض الأنسجة المسئولة عن إنتاج خلايا الدم لخلل، ما يتسبب فى حدوث مشاكل أيضا فى العظام، لكن سرطان الدم يظهر فى خلايا الدم البيضاء وهى المسئولة عن محاربة العدوى وحماية الجسم من التعرض لأى مضاعفات والتهابات.

وعن أسباب الإصابة بسرطان الدم أوضح استشارى الأورام عدم وجود سبب طبى واضح للإصابة، لكن العامل الوراثي يعد من أبرز الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بهذا النوع من السرطانات، كما أن التعرض للإشعاعات والمشاكل المزمنة فى الخلايا اللمفاوية، وكثرة الكريات الحمراء، تعد من أبرز الأسباب.

وأوضح استشارى الأورام أبرز الأعراض التى تظهر على الشخص المصاب بسرطان الدم، ومنها..

- الحمى.

- التعب والوهن.

- تكرار العدوى.

- فقدان الشهية.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- تضخم الكبد أو الطحال.

- سهولة النزف وظهور الكدمات.

- ضيق النفس خلال القيام بأى نشاط.

- ظهور بقع صغيرة على الجلد.

- كثرة التعرق.

- التعرض للشعور بأوجاع شديدة فى الجسم.

وطريقة التشخيص الدقيقة تعتمد فى البداية على فحص جسدى، وفحصم الدم، وخزعة من العظام، وبناء على النتائج يتم تحديد العلاج المناسب للحالة، والذى يعتمد على العلاج الكيميائى، الإشعاعى، زرع النخاع.