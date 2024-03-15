مسجد جلال الدين السيوطى.. مقصد رواد القيسارية ومقام سيدى جلال بأسيوط.. صور

أسيوط – هيثم البدرى

يعتبر مسجد جلال الدين السيوطى واحدا من أشهر مساجد محافظة أسيوط، نظرا لموقعه داخل أقدم سوق تجاري بمحافظة أسيوط وهو سوق " القيسارية "، بالإضافة إلى أن المسجد به أو بجواره مباشرة واحدا من أشهر المقامات وهو مقام " جلال الدين السيوطى " أحد أشهر المقامات التي تجد إقبالا كبيرا من أهالي محافظة أسيوط كما يعتبر المسجد واحدا من المساجد التي يقصدها أهال المنطقة ورواد السوق التجاري لصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك.

ويلتحق بالمسجد مقام الشيخ جلال الدين الأسيوطي الذي يعتبر واحدا من أشهر المقامات الموجودة في محافظة أسيوط، والذى يشهد إقبالا كبيرا من أهالي أسيوط ، والمحافظات المجاورة لما لهذا المقام من مكانة خاصة عند الصوفية وعند عامة أهالي محافظة أسيوط ويقع مقام جلال الدين الأسيوطى داخل أهم، وأقدم الأسواق التجارية في محافظة أسيوط وهى منطقة القيسارية، وهو السوق الأقدم تاريخيا وتضم المنطقة عدد من الوكالات الأثرية ،والمناطق التجارية .

وجلال الدين السيوطي، صاحب المقام هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناصر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الأسيوطي ولد في غرة شهر رجب من سنة 849 هـ، المـوافق سبتمبر من عام 1445م، بالقاهرة، ولقب بالسيوطي نسبة إلي بلده أسيوط ، و رحل أبوه من أسيوط لدراسة العلم، وكان أبوه أحد العلماء الصالحين أصحاب المكانة العلمية الرفيعة التي جعلت بعض أبناء العلماء والوجهاء يتلقون العلم على يده.

كان السيوطي سليل أسرة اشتهرت بالعلم والتدين، وألف عددا كبيرا من الكتب، بلغت 600 مصنف في التفسير والفقه، والحديث والأصول والنحو والبلاغة والتاريخ والأدب، واتجه السيوطى إلى حفظ القرآن، وأتم حفظه وهو دون الثامنة، ثم حفظ بعض الكتب في تلك السن المبكرة مثل العمدة، ومنهاج الفقه والأصول، وألفية ابن مالك، فاتسعت مداركه وزادت معارفه.

لقبه أبوه بجلال الدين، وابن الكتب، لأنَّه وُلد عند الكتب، وكان شيخه عِزّ الدين أحمد الحنبلي قد كنّاه بأبي الفضل، وكان أبوه من أهل العلم وقد عمل في بلدته أسيوط وتولّى حكمها نيابةً، وقد سمّع صحيح مسلم على الحافظ ابن حجر العسقلاني في القاهرة، وأخذ علوم الفقه والكلام من الإمام شمس الدين القياتي.

وُلد الإمام السيوطي لعائلةٍ من أهل العلم، فقد عُرف جدّه همام الدين بأنَّه من "أهل الحقيقة ومن مشايخ الطريقة"، وكان والده إماماً في الفقه والفرض وغيرها الكثير من العلوم، ونشأ السيوطي في القاهرة، حيث كان والده يسكن فيها، وكان الإمام الحافظ ابن حجر ،وهو شيخ والده يُقيم فيها المجالس، وقد حضر السيوطي مع والده مجلساً له وهو بعمر الثالثة، وقد حفِظ السيوطي من القرآن الكريم حتى سورة التحريم بحياة والده، إذ تُوفّي والده وهو بالسادسة من العمر، وأصبح تحت وصاية الشيخ جمال الدين بن الهمام ، و أكمل السيوطي حفظه لكتاب الله لما بلغ الثامنة من عمره، وتمتّع الإمام السيوطي منذ الصغر بالذكاء وقوة الحفظ، فبعد حفظه لكتاب الله حَفِظ عدداً من الكتب؛ مثل كتاب عمدة الأحكام، والمنهاج الفرعي في الفقه للنووي، والمنهاج في الأصول، وألفية ابن مالك في النحو.

بدأ السيوطي برحلة طلب العلم قبل سن الخامسة عشر، ودرس على يد عددٍ من الشيوخ؛ وعمل في التدريس لما بَلَغ السيوطي السابعة عشر من العُمُر ، و سُمح له بتدريس اللغة العربية، وكان قد ألّف كتاباً في الاستعاذة والبسملة، وقد مدح كتابه شيخ الإسلام علم الدين البلقيني، وقد بدأ بالتدريس والإفتاء لما بلغ السابعة والعشرين، وكتب -رحمه الله- شرحاً في ألفية ابن مالك، وجمع الجوامع في العربية،

وانتقل السيوطي لدمياط والاسكندرية والفيوم والمحلّة، وقصد بيت الله الحرام للحجّ، ومكث في مكة لمدّة سنةٍ كاملة، وسافر إلى بلاد الشام والمغرب، ووصل غينيا، وكانت تُسمّى التكرور في ذلك الوقت، وأخذ العلم على يد عددٍ من الشيوخ، وأجازوه بالكثير من العلوم التي أخذها عنهم، وحظيَ الإمام السيوطي بمكانةٍ رفيعةٍ في المجتمع، فقد كان تحت وِصاية كمال الدين؛ وهو من كبار فقهاء الحنفية في ذلك الوقت، وكان مقرّباً من الخلفاء العباسيين بفضل والده والسلاطين؛ كالسلطان قايتباي. ولمّا بلغ من العلم الكثير أصبح من كبار علماء عصره، وعلا شأنه وارتفعت منزلته في المجتمع، فقد كان مؤثراً وصاحبِ كلمةٍ، وكان معروفاً في مصر وبلاد الشام، وانتفع الناس من علمه وكتبه، واعتُمدت فتاويه عند السلاطين والعوامّ،

اجتهد الإمام السيوطي وتبحّر وتوسع في العلم، ولم يكتفِ بعلمٍ واحدٍ بل بسبعة علومٍ، وهي التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع، وكان يملك معرفةً قويّة بباقي العلوم؛ كأصول الفقه، والفرائض، والحساب، والإنشاء، والتصرف، والجدل، وغيرها.

قرّر الإمام السيوطي اعتزال الناس، وتفرَّغ للعبادة والتصنيف لمَّا بلغ من العمر الكثير، و توفِّي الإمام السيوطي بعمر الواحد والستين قبل فجر يوم الجمعة في التاسع عشر من جمادى الأولى عام 911 هجري،[١٤] وقد كان مريضاً لمدَّة سبعةِ أيامٍ يُعاني فيها من ورمٍ شديدٍ في يده اليُسرى، وقد توفِّي في منزله