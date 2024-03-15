اليوم السابع
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مسجد السيدة رقية بالمحلة يجهز 1000 وجبة إفطار يومياً لتوزيعها فى رمضان.. صور

الجمعة، 15 مارس 2024 06:00 م
مسجد السيدة رقية بالمحلة يجهز 1000 وجبة إفطار يومياً لتوزيعها فى رمضان.. صور تجهيز الوجبات
الغربية - مصطفى عادل

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قدم تلفزيون اليوم السابع أن بثا مباشرا من داخل مطبخ الخير بمسجد السيدة رقية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي يقوم يتجهيز ألف وجبه يومياً طوال أيام الشهر الكريم، لافطار الصائمين وتقديم الوجبات للمستحقين.
 
ويتسابق الشباب والأطفال والسيدات من المتطوعين في المطبخ لتجهيز الوجبات، ويقوم كل منهم بدوره المنوط به ليتم بعد ذلك تغليف الوجبات الساخنة وتوجيهها لمستحقيها.
 
وكشف رمضان بكر رئيس مجلس أمناء المسجد أن المطبخ الخيري يُقام كل عام طوال شهر رمضان المبارك، مشيرا أنه يتم التجهيز لاقامه المطبخ قبل شهر رمضان بوقت كافي، من خلال شراء وتوفير الخامات واللحوم والخضار.
 
وأشار أنه يتم تجهيز شنط رمضان تشمل كميات من احتياجات الاسر المستحقة وتوزيعها عليهم في منازلهم، وفقا لكشوف الأسر المستحقة المسجلة في قاعدة البيانات الموجودة بمؤسسة المسجد.
 
وأوضح أن هناك مجموعة من الطباخين يقومون بالعمل على تجهيز 1000وجبه يومياً يساعدهم مجموعة من الشباب والسيدات وأيضا الاطفال، وتضم الوجبه العناصر الغذائية المتكاملة من بروتين ونشويات وخضار مطبوخ وفاكهه وتمر، مضيفا أنه يتم التنويع في الوجبات يومياً بين فراخ ولحمة وكفته، يتم توزيع 750 وجبه على للمستحقين في منازلهم، وتقديم 250 وجبه في مائدة الرحمن الخاصة بالمسجد.
 
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