مستشفيات قصر العينى تطلق الدورة الرمضانية للعاملين بالمستشفيات

كتب محمد صبحى

أعلنت المستشفيات الجامعية قصر العينى بجامعة القاهرة، عن تنظيم الدورة الرمضانية الثانية للعاملين بمستشفيات الجامعة ، على أن تنطلق غدا السبت، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، وتنظيم وإشراف الدكتور هانى العسلى نائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة.

وقال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، إن تنظيم الدورة الرمضانية يأتى للعام الثانى على التوالى، ويأتى فى إطار تشجيع العاملين وصرف جوائز ومكأفات للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، وذلك ضمن خطة وأنشطة رمضان التى وضعتها قصر العينى سواء على مستوى طلاب الكلية أو العاملين بالمستشفيات.

وأكد الدكتور هانى العسلى ، أن الدورة الرمضانية لمستشفيات قصر العينى تضم كافة المستشفيات والإدارات التابعة للقطاع بحيث تشترك كل مستشفى أو إدارة بفرقة وتنظيم دورى بملاعب الكلية، وذلك فى إطار دعم إدارة المستشفيات الجامعية للتشجيع والتقدير لمنتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية تعزيز روح العمل بين جميع المستشفيات.