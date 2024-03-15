مجموعة السبع: سنتخذ الإجراءات اللازمة إذا أرسلت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مجموعة السبع قالت إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أرسلت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وتابعت مجموعة السبع أنها تشعر بقلق بالغ بشأن تقارير تشير إلى دراسة إيران إمكانية نقل صواريخ باليستية إلى روسيا.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" ديمترى بيسكوف، أن فرنسا تُجر بشكل مُكثف إلى الصراع فى أوكرانيا، وأنها مشاركة فيه بالفعل، مُشيرًا إلى أنها بذلك أصبحت خصمًا لروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أوضح فيها أن بلاده تعتبر روسيا خصما لها تشير إلى أنه تم جر الجانب الفرنسي فعليًا إلى الحرب في أوكرانيا، وفرنسا تشارك بشكل غير مباشر في هذه الحرب، ووفقًا لتصريحات ماكرون "فهي ليست ضد تعميق مشاركتها" في الوضع في أوكرانيا.