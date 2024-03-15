كيف تتجنب العطش خلال الصيام؟.. "الصحة العالمية" تجيب

كتبت أمل علام

يعانى الكثير منا من العطش خلال نهار رمضان، لعدة أسباب، قد تكون بسبب بعض الأطعمة التي نتناولها خلال السحور، مثل الأطعمة المحتوية على الكثير من الملح، أو تناول المخللات أو الوجبات السريعة، او تناول الكثير من الشاي والقهوة.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، إن الانسان يحتاج من 8 إلى 12 كوب من الماء، وتعتبر فترة السحور مهمة جدا لتجنب العطش، موضحا، إنه يجب أن نقلل من القهوة والشاى لأن الكافيين الكثير يشعرك بالعطش، ويمكن تناولهما بعد صلاة التراويح، كما ننصح بالاقلال من الملح، وتجنب الأجبان المحتوية على الكثير من الملح لأنه الملح يرفع ضغط الدم، لذلك ننصح بتناول الجبنة القريش لأنها قليلة الملح، والاعتماد على الفول والبيض في السحور.

وأضافت المنظمة، إنه يمكن استبدال الملح بالبهارات ويمكن وضع الليمون بدلا من الملح مع تأخير السحور لتحمل العطش والجوع وشرب الشاي الأخضر، والحليب، واللبن، والاكثار من شرب الماء، مشيرة إلى أن القهوة مفيدة للجسم ولكن يجب ان لا تزيد عن 3 أكواب في اليوم لتجنب العطش.