قلق فى اليابان مع ارتفاع معدلات الإصابة ببكتريا نادرة.. جارديان تكشف

يحذر خبراء من عدوى بكتيرية نادرة وخطيرة تنتشر في اليابان بمعدل قياسي ويكافح المسئولون لتحديد السبب.
وفقا لصحيفة الجارديان، من المتوقع أن يتجاوز عدد الحالات في عام 2024 الأرقام القياسية المسجلة في العام الماضي، في حين يتزايد القلق من أن الشكل الأقسى والمميت من مرض المكورات العقدية من المجموعة أ - متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية (STSS) - سيستمر في الانتشار، بعد وجود حالات شديدة الخطورة وتم تأكيد سلالات فتاكة ومعدية في اليابان.
وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية باليابان (NIID): "لا يزال هناك العديد من العوامل غير المعروفة فيما يتعلق بالآليات الكامنة وراء الأشكال الحادة والمفاجئة من العقدية، ونحن لسنا في المرحلة التي يمكننا من خلالها تفسيرها".
سجلت الأرقام المؤقتة الصادرة عن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية 941 حالة من حالات STSS تم الإبلاغ عنها في العام الماضي. وفي الشهرين الأولين من عام 2024، تم بالفعل تسجيل 378 حالة إصابة، مع تحديد حالات العدوى في جميع محافظات اليابان البالغ عددها 47 محافظة باستثناء اثنتين.
وفي حين أن كبار السن يعتبرون أكثر عرضة للخطر، فإن سلالة المجموعة (أ) تؤدي إلى المزيد من الوفيات بين المرضى الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، وذكرت صحيفة أساهي شيمبون أن من بين 65 شخصًا تحت سن 50 عامًا تم تشخيص إصابتهم بمتلازمة STSS بين يوليو وديسمبر من عام 2023، توفي حوالي الثلث، أو 21 شخصًا.
البكتيريا شديدة العدوى يمكن، في بعض الحالات، أن تسبب أمراض خطيرة ومضاعفات صحية والوفاة، خاصة عند البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا. حوالي 30% من حالات STSS قاتلة.
كما يمكن أن يعاني كبار السن من أعراض تشبه أعراض البرد، ولكن في حالات نادرة، يمكن أن تتفاقم الأعراض لتشمل التهاب الحلق والتهاب اللوزتين والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا. وفي الحالات الأكثر خطورة يمكن أن يؤدي إلى فشل الأعضاء.
ويعتقد بعض الخبراء أن الارتفاع السريع في الحالات العام الماضي كان مرتبطا برفع القيود المفروضة خلال جائحة فيروس كورونا.
يقول كين كيكوتشي، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة طوكيو الطبية النسائية، إنه "قلق للغاية" بشأن الارتفاع الكبير هذا العام في عدد المرضى الذين يعانون من عدوى المكورات العقدية الشديدة.
ويعتقد أن رفع القيود المفروضة لفيروس كوفيد-19 كان العامل الأكثر أهمية وراء زيادة حالات العدوى بالمكورات العقدية. وأضاف أن هذا دفع المزيد من الناس إلى التخلي عن التدابير الأساسية للوقاية من العدوى، مثل تطهير اليدين بانتظام.
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