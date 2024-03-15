قريبا.. "الاتصالات" تطلق منصة للمهنيين المستقلين.. إليك كل ما تريد معرفته

كتبت هبة السيد

تتجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق منصة للمهنيين المستقلين قريبا، تتيح وجود كيان لهم للتسهيل عليهم فى التعامل مع الجهات المصرفية والحكومية مع وجود برامج وأدوات تكنولوجية تساعدهم فى مجال عملهم وفقا لبيانات الوزارة.

وتحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إطلاق برامج للتدريب من أجل التوظيف حيث تعمل على تطوير برامجها التدريبية من حين إلى اخر لمواكبة أحدث تطورات التدريب وسوق العمل العالمى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز القدرات التنافسية للشباب المصرى فى سوق العمل العالمى فى هذه المجالات والتى من بينها الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى مع العمل بالتوازى على توسيع القاعدة التدريبية.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اطلقت مبادرة مستقبلنا رقمي، في 2020 هي منحة للتعلم التكنولوجي وتطوير المهارات الرقمية للشباب المصري حيث تقدم عدد كبير من المهارات التكنولوجية المتقدمة والخبرات العملية لبناء قدرات الشباب وتاهيلهم لسوق العمل ووظائف المستقبل.

والمبادرة هي أكاديمية افتراضية تهدف إلى تدريب وتمكين الشباب من سهولة الانضمام إلى سوق العمل الحر (freelancing) والعمل عن بعد، وتحقيق النجاح المهني والمنافسة في أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق نهاية العام الماضي، إن مصر لديها 100 ألف مهني مستقل في قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، صعودا من 33 ألف قبل عامين.