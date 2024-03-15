فنزويلا تغلق المجال الجوى أمام الأرجنتين مع تصاعد التوتر بين البلدين

فاطمة شوقى

أغلقت الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو المجال الجوى الفنزويلي أمام أي طائرة تحمل العلم الأرجنتيني، وفقا لقرار انتقامي لقرار الرئيس خافيير ما يلى تسليم واشنطن طائرة بوينج 747-300 تمت مصادرتها من كراكاس قبل عامين، خلال فترة ولاية ألبرتو فرنانديز، امتثالاً لأمر محكمة في مقاطعة كولومبيا.

وأشارت قناة تيلى سور الفنزويلية إلى أنه ردا على ذلك ، أكد المتحدث باسم حكومة خافيير مايلي، مانويل أدورني، أن "الأرجنتين لن تسمح لنفسها بالابتزاز من قبل أصدقاء الإرهاب"، وأعلن أنهم سيتخذون "إجراءات دبلوماسية" ضد السلطة التنفيذية في كراكاس.

وتشمل هذه الإجراءات مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة، المسؤولة عن وزارة الخارجية، وأخرى من المستشار القانوني لهذا المكتب لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، التي تضع قواعد التعاون في مجال الطيران بين الدول.

كما أعرب أدورني عن أسفه لأن قرار مادورو، الذي لا يشمل شركات الطيران فحسب، بل أي طائرة مسجلة في الأرجنتين، سيؤثر على "الكثير من الركاب الذين ستصبح رحلاتهم أكثر تكلفة".

وهذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها كراكاس وبوينس آيرس بعضهما البعض حول نفس القضية، حيث أنه في يونيو 2022، عندما تمت مصادرة الطائرة، أطلق مادورو كلمات قاسية ضد ألبرتو فرنانديز، الذي كان يعتبره في ذلك الوقت حليفًا سياسيًا له، بسبب تنفيذه عمليات إرهابية. الإجراء الذي أمرت به محكمة في واشنطن.

وأعربت الارجنتين عن أسفها إزاء قرار فنزويلا حظر شركات الطيران الأرجنتينية من استخدام مجالها الجوى ، مستشهدة بارتفاع كلفة القرار على شركات الطيران .

وقال وزير الخارجية الفنزويلية إيفان جيل على منصة إكس "تمارس فنزويلا سيادتها الكاملة على مجالها الجوى وتؤكد مجددا أنه لن تتمكن أى طائرة، قادمة من الأرجنتين أو متجهة إليها من التحليق فوق أراضينا حتى يتم تعويض شركتنا على النحو الواجب عن الأضرار الناجمة بعد الأعمال الغير قانونية التي يتم تنفيذها.

وتوترت العلاقات بين كراكاس وبوينس آيرس منذ تولي الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي منصبه وسماحه للولايات المتحدة بعد ذلك بالاستيلاء على طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة إمتراسور تقول فنزويلا أنها نهبت على الأراضي الأمريكية.

وتؤكد فنزويلا أن الأرجنتين انتهكت قواعد منظمة الطيران المدني الدولي بسماحها للطائرة بالإقلاع إلى الولايات المتحدة.

وقالت الأرجنتين إنها ستتخذ "خطوات دبلوماسية" لمعالجة الحظر، بما في ذلك احتمال تقديم شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي.