فريق جراحى ينقذ حياة طفلة حديثة الولادة بمستشفى قها التخصصى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى قها التخصصي بمحافظة القليوبية ، في إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة، من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة، قام بها جراحين المخ والأعصاب بالتعاون مع أطباء النساء والولادة وأطباء الأطفال والحضانة، حيث كانت تعاني من متلازمة "كياري"، وهي عبارة عن تكيس خلقى بالفقرات الصدرية يحتوى علي الحبل الشوكى مشوها والأنسجة العصبية المحيطة، كما تعاني أيضا من استسقاء في بطينات المخ أدى إلي تضخم في بطينات المخ وارتفاع ضغط المخ.

وكشفت مستشفي قها التخصصي، في بيان لها، أنه بتوجيهات من الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، وبتعليمات من الدكتور علي محمد طبل مدير المستشفى، قام فريق الجراحين بالمستشفى بإجراء عملية جراحية ناجحة لانقاذ حياة طفلة حديثة الولادة.

وتابعت المستشفي، أن الطفلة كانت تعاني من متلازمة "كياري"، وهي عبارة عن تكيس خلقي بالفقرات الصدرية يحتوى علي الحبل الشوكى مشوها والأنسجة العصبية المحيطة، كما تعاني أيضا من استسقاء في بطينات المخ أدى إلي تضخم في بطينات المخ وارتفاع ضغط المخ، وتم إجراء الجراحة الأولى بعد الولادة بـ5 ساعات لإصلاح القيلة العصبية بالظهر وإصلاح الأنسجة المحيطة بالحبل الشوكي، ثم إجراء الجراحة الثانية بعد مرور أسبوع لعمل جراحة تركيب صمام من المخ إلى الفراغ البريتوني بالبطن.

وأوضحت، أنه تمت الجراحه بنجاح ومتابعة الطفلة بقسم الأطفال المبتسرين لحين التحسن والخروج بعد تمام التحسن، كما تقدمت إدارة المستشفي بالشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور شوقي عاطف المليجي مدرس واستشارى جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة شيماء مرتضي أخصائي المخ والأعصاب، والدكتور أحمد حسين رئيس قسم الأطفال والحضانات، والدكتور فتحي بركات أخصائي النساء والولادة، والدكتورة فاطمة جمال أخصائي النساء والولادة، وأطباء واستشاري التخدير بالعمليات وأطباء الحضانة، وتمريض الحضانة وتمريض العمليات.