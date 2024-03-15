"غزل المحلة" تعيد تشغيل مصنع افتتحه الرئيس جمال عبد الناصر عام 1958

كتب عبد الحليم سالم

‏نجحت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في إعادة تشغيل مصنع 5 القديم بالإضافة إلى تشغيل جزئي لبعض المصانع الأخرى، وهي كانت من المصانع القديمة المتوقفة، والتي كان سيتم تصفيتها خلال الفترة الماضية، كما نجحت الشركة بقيادة المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، في إنتاج غزول عالية الجودة صالحة للتصدير؛ مما يزيد من الحصيلة الدولارية للشركة.. تعرف على كل ما يتعلق بمصنع 5 الذى تم تشغيله مؤخرا فى 7 معلومات .

1- افتتح المصنع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958.

2- تبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع 5 طن/ يوم .

3- متوسط النمرة المنتجة للغزل 77 إنجليزي من الخيوط الرفيعة وخيوط الحياكة.

4- عدد المغازل 57600 مغزل بنسبة الانتفاع 98‎%‎ .

5- أبرز الخيوط المتاحة هى الرفيعة والمزوية والخيوط المحروقة المحررة.

6- الخامات المستخدمة: الأقطان المصرية طويلة التيلة.

7- أغراض التشغيل إنتاج خيوط التصدير وأقمشة التصدير

حيث إن 100‎%‎ من إنتاج المصنع موجه للتصدير الخارجي ووقتها كان التصدير لدول جنوب شرق آسيا وأوروبا.