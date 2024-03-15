"ضمّة" حملة لطلاب إعلام القاهرة لتوعية المجتمع بمفهوم كفالة الأطفال

كتب محمد صبحى

أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة بقسم العلاقات العامة والإعلان حملة إجتماعية بعنوان"ضمة"،ضمن مشروع التخرج، والتي تهدف الي توضيح مفهوم الاحتضان والكفالة بأنواعها والشروط والإجراءات الخاصة بها، وخلق بيئة أمنة لكل طفل يحتاج إلي أسرة آمنة.

وأوضح الطلاب ، أن الحملة تهتم بنشر الوعي عن تأثير الاحتضان نفسيا ومعنويا علي الطفل والأسرة وانه يساعد علي نشر المحبة والأمان والاستقرار في المجتمع، وتأكيد انه من حق كل طفل ان يعيش حياة اسرية طبيعية وان لكل امرأة الحق بالشعور بالامومة سواء كانت متزوجة او لا.

ويشرف على الحملة الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة والقائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، ويشرف علي المشروع دكتورة ايمان حمادة المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان والأستاذة هدير صلاح المدرس المساعد بالقسم، ويضم فريق العمل: عبدالرحمن احمد - عمرو محمد - رؤى سامي - كنزى علوى - مريم احمد - منه الله فاروق - لجين مجدى - منار صلاح - منه الله ناصر - فرح عمار - شروق احمد - سارة محمود - آيه الصديق ابراهيم - فاطمة طارق - ريهام جمال - سلمى ياسر - صابرين سيد - هادي خالد - عبدالرحمن محمد - الاء عثمان - سالم عامر.