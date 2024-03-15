ضبط عاطل سرق خزينة مكتب شحن وتفريغ بشبرا الخيمة.. تسلل ليلا وسرقها

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض سرقة محتويات خزينة من أحد مكاتب الشحن والتفريغ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وتم ضبطه.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية ، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بتحرير محضر من مالك أحد مكاتب الشحن والتفريغ، بدائرة القسم يفيد سرقة محتويات الخزينة الخاصة بالمكتب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل تسلل إلى المكتب ليلا، وتمكن من فتح الخزينة وسرقة محتوياتها وفرا هاربا، وفى أحد الأكمنة تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.