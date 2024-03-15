ضبط المتهم بالاستيلاء على أرصدة البنوك بانتحال صفة خدمة العملاء

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك.

وتبين أن المتهم ينصب على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته "7 هواتف محمولة".

وبفحصه الهواتف المضبوطة بحوزته فنياً، تبين احتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.