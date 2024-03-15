صحة الإسماعيلية تقدم خدمات "100 مليون صحة" أمام دور العبادة وأماكن التجمعات.. صور

قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" انتشارها بدور العبادة بعد صلاة التراويح، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات مساءً، والمصالح الحكومية صباحًا بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن ذلك تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية وتكليفات وزير الصحة والسكان بتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين من خلال مبادرة 100 مليون صحة، وفى إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بالارتقاء بالخدمات الصحية والكشف الطبي المجانى؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطن الإسماعيلى فى شهر رمضان المبارك.

أوضح الدكتور على حطب، أن فِرق مبادرة 100 مليون صحة وفِرق التواصل المجتمعى تقدم يوميًا وطوال شهر رمضان خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط، السكر، والاعتلال الكلوى)، بالإضافة إلى التوعية بمبادرات صحة المرأة بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكومية صباحًا، وأمام دور العبادة بعد صلاة التراويح، والنوادي، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق الطبية المتنقلة.