اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 مارس 2024 09:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

خلال شهر رمضان..

صحة الإسماعيلية تقدم خدمات "100 مليون صحة" أمام دور العبادة وأماكن التجمعات.. صور

الجمعة، 15 مارس 2024 09:11 م
صحة الإسماعيلية تقدم خدمات "100 مليون صحة" أمام دور العبادة وأماكن التجمعات.. صور فِرق مبادرة 100 مليون صحة
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" انتشارها بدور العبادة بعد صلاة التراويح، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات مساءً، والمصالح الحكومية صباحًا بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية. 

 

أضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن ذلك تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية وتكليفات وزير الصحة والسكان بتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين من خلال مبادرة 100 مليون صحة، وفى إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بالارتقاء بالخدمات الصحية والكشف الطبي المجانى؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطن الإسماعيلى فى شهر رمضان المبارك.
 
 
 
أوضح الدكتور على حطب، أن فِرق مبادرة 100 مليون صحة وفِرق التواصل المجتمعى تقدم يوميًا وطوال شهر رمضان خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط، السكر، والاعتلال الكلوى)، بالإضافة إلى التوعية بمبادرات صحة المرأة بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكومية صباحًا، وأمام دور العبادة بعد صلاة التراويح، والنوادي، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق الطبية المتنقلة.
 
فِرق مبادرة 100 مليون صحة (1)
فِرق مبادرة 100 مليون صحة

فِرق مبادرة 100 مليون صحة (2)
 مبادرة 100 مليون صحة

فِرق مبادرة 100 مليون صحة (3)
 100 مليون صحة

فِرق مبادرة 100 مليون صحة (4)
فِرق مبادرة 100 مليون صحة 

 







الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

مبادرة 100 مليون صحة

وزاره الصحه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة