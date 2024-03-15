سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 15-3-2024 فى البنوك المصرية

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

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سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.73 جنيه للشراء.