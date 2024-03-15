سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 15-3-2024 فى البنوك المصرية

ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 15-3-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.02 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13 جنيهًا للشراء، و13.04 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى13 جنيه للشراء.
13.04 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى13.02 جنيه للشراء.
13.04 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر13.03 جنيه للشراء.
13.03 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية12.98 جنيه للشراء.
13.02 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى13.20 جنيه للشراء.
13.23 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة12.80 جنيه للشراء.
13.01 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس12.99 جنيه للشراء.
13.04 جنيه للبيع.
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