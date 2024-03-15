رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.



رسائل الرئيس السيسى خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية



رسائل الرئيس خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية

وشاهد الرئيس السيسى، عددًا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التى نفذها الطلبة المستجدون الذين أنهوا فترة الإعداد العسكري داخل الأكاديمية، حيث أشاد الرئيس السيسى بالمستوى الراقى الذى يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس.

وشملت الجولة المرور على ميادين الفروسية، والوقوف على المستوى الذى وصل إليه طلاب الأكاديمية؛ كما شارك الرئيس السيسى طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية تناول وجبة الإفطار.

وفى كلمته، هنأ الرئيس السيسى الحضور من قادة القوات المسلحة وضباط الصف والجنود والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى حرصه على هذه الزيارة مع قدوم كل دفعة جديدة من الطلبة المستجدين بالكليات العسكرية.

وأكد الرئيس السيسى أنه متابع للتدريبات والموقف لطلبة الكليات العسكرية ومطمئن جدًا عليهم، مشيرًا إلى حرصه على الالتقاء بهم قبل انتهاء فترة التدريب المركّز.

وأضاف الرئيس السيسى:" اسمحوا لي ان انا اقول لكم ان انا مطمن جدًا على الجهد اللي بيتعمل والأسلوب اللي بيتعمل، وخلينى اتوقف هنا امام أمر مهم اوي، احنا عملنا فى مصر جهد كبير جدًا لتأهيل البنية الأساسية وحاجات كتير اوي تخلى الدولة ممكن تنطلق بفضل الله سبحانه وتعالى إلى آفاق افضل من كل الوجوه".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه من صمن المنظومة التى كنا نسابق الزمن فيها ونكثف جهدنا هو الإنسان، العامل البشرى فى المنظومة، وهو أهم ما فى الموضوع، مضيفًا:" مهمًا عملنا ومهمًا بنينا ان مكانش فيه بناء حقيقي من أول التعليم لباقي مؤسسات الدولة، إن مكناش نقدر نعمل صياغة حقيقية وتطوير حقيقي للإنسان، هيبقي الجهد اللي احنا بذلنا في باقي الموضوعات منقوص ومش كفاية، علشان كده احنا مهتمين اوي بالجهد اللي بيبذل وبالبرامج الموضوعة والمتابعة الدقيقة فى اللي بنعمله، يا ترى نتايجه واصلة لفين؟.. وبالمناسبة احنا اتكلمنا فى الموضوع ده قبل كده وقلنا إن عملية التطوير هي عملية مستمرة لا تتوقف، لأننا لو توقفنا عن التطوير هنبقي بنخالف الواقع الموجود حولنا".

وقال الرئيس السيسى، إن الأكاديمية العسكرية بها قطاعات عديدة حاليًا، مشيرًا إلى أنه المكان الجديد سيكون به طاقة استيعاب أكبر بكثير من الحالية، بهدف انتقاء أفضل ما هو موجود لدينا، وأيضًا القطاعات المدنية المختلفة، التى نحرص على تواجدها معنا هنا.

وتابع الرئيس السيسى:"إحنا عايزين إنسان مصرى قادر على إنه يواجه تحدى وقادر على إنه يقود الدولة دي إلى آفاق أفضل وأرحب.. مفيش عندنا غير إننا يكون عندنا إدارة جيدة جدًا جدًا، واستفادة من الموارد، كل الموارد بما فيها الموارد البشرية، احنا مستهدفين أفضل بناء للشخصية، والشخصية اللي احنا بنتكلم عليها هى شخصية متوازنة جدًا".

وفى ختام كلمته، طلب الرئيس السيسى من طلاب الأكاديمية العسكرية إبلاغ تحياته وتحيات قادة القوات المسلحة لأسر الطلاب وشكرهم على كل ما فعلوه معهم، مضيفًا:" واحنا متشكرين لهم أيضًا وإن شاء الله تقضوا اجازة طيبة ونرجع مرة تانية نستأنف عملنا.. كل سنة وانتم طيبين".