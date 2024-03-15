رئيس "مصر للصرافة": حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية تجاوزت 835 مليون جنيه

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كشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة "التابعة لبنك مصر"، عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، تجاوزت ما قيمته 835 مليون جنيه، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة خلال الأيام الـ9 الماضية.

وأوضح رئيس الشركة -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 18٪، ثم الريال السعودي بنسبة 13٪، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 2٪، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1٪، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1٪.

وأكد أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.