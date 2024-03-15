رئيس شعبة البرمجيات يتوقع مزيدا من التراجع للدولار مع وفرة المعروض للبيع

كتب: مدحت عادل

توقع المهندس مهاب سامى، رئيس شعبة البرمجيات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن يواصل سعر صرف الدولار التراجع أمام الجنيه المصري، خاصة مع استمرار تنازل حائزي العملة الصعبة في البنوك، حيث أدت قرارات البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي إلى انهاء حالة الضبابية التي كانت تسيطر على الأسواق الفترة الماضية.

وقال المهندس مهاب سامى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن السيولة التي وفرها البنك المركزي لتلبية الطلب على الدولار خلال الأسبوع الماضي لعبت دورا كبيرا في طمأنة الأطراف المتعاملين في السوق، ودفعت حائزى الدولار إلى بيعه خاصة المصريين العاملين بالخارج، مشيرا إلى أن هذا التراجع من شأنه تحقيق مزيدا من الاستقرار في السوق المحلية.

وشهدت التعاملات اتجاه نزولي للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري لمستوى أقل من 47 جنيها للدولار.