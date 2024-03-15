رئيس التشيك السابق يرقد في حالة صحية حرجة بعد خضوعه لعملية جراحية

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قالت السلطات التشيكية إن رئيس البلاد السابق، ميلوش زيمان، يرقد في حالة صحية حرجة لكن مستقرة، بعد عملية جراحية خضع لها بسبب تعرضه لجلطة دموية فى ساقه.



ونقل راديو "براغ الدولي" اليوم الجمعة عن متحدثة باسم المستشفى التى أجرى بها زيمان العملية الجراحية في وقت سابق الأسبوع الجاري بالعاصمة براغ قولها " إن المشكلة كانت تتعلق بمرض السكري الذي يعاني منه الرئيس السابق للبلاد، مضيفة أنه من غير الواضح المدة التي سيقضيها المريض في المستشفى لتلقي العلاج اللازم" .



تجدر الإشارة إلى أن زيمان (الذي يبلغ من العمر 79 عامًا) هو شخصية سياسية قيادية، وترأس العديد من الحكومات التشيكية كما أنه شغل منصب رئيس البلاد خلال الفترة بين عامي 2013 و2023.