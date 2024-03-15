خدمات رمضانية.. كيفية استخراج جواز سفر فى نفس اليوم

كتب محمود عبد الراضي

أتاحت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية للمواطنين استخراج "جواز السفر" في نفس اليوم، على أن يذهب المواطن مبكرا لمقر الجوازات ويقدم على الجوازات المستعجل لاستلامه في الفترة المسائية من ذات اليوم، وذلك حفاظا على الوقت للمواطنين.

يأتى ذلك استمراراً لسعى وزارة الداخلية لتطوير وتحديث كافة جوانب الخدمات الجماهيرية، بما يسهم فى التيسير على المواطنين وتلقيهم للخدمات بصورة مميزة.

وينشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، لا سيما وقت الصيام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.