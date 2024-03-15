اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 مارس 2024 04:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

جمعية الإغاثة بغزة: استشهاد عدد كبير من الأطفال وكبار السن بسبب المجاعة

الجمعة، 15 مارس 2024 11:49 ص
جمعية الإغاثة بغزة: استشهاد عدد كبير من الأطفال وكبار السن بسبب المجاعة الوضع فى غزة - ارشيفية
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة استشهاد أعداد كبيرة من الأطفال وكبار السن بسبب المجاعة والجفاف الشديد في غزة.

وقال مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: لا قرارات ملزمة لإسرائيل حتى الآن تجبرها على وقف جرائم الإبادة الجماعية في القطاع.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة