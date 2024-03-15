جمعية الإغاثة بغزة: استشهاد عدد كبير من الأطفال وكبار السن بسبب المجاعة

كتب محمد شعلان

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة استشهاد أعداد كبيرة من الأطفال وكبار السن بسبب المجاعة والجفاف الشديد في غزة.

وقال مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: لا قرارات ملزمة لإسرائيل حتى الآن تجبرها على وقف جرائم الإبادة الجماعية في القطاع.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.