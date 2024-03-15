وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن وزير الداخلية التونسي استقبل في مقر الوزارة السفير الليبي؛ حيث استعرضا وضع التعاون القائم بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان سبل تيسيير الإجراءات الخاصة بتنقل مواطني البلدين الشقيقين بالمعابر الحدودية، وأكدا أهمية عقد اللجنة الأمنية المشتركة بتونس في أقرب وقت ممكن.