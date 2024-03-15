بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي مع السفير الليبي لدى تونس مصطفى محمد قدارة اليوم الجمعة سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الأمني، فضلا عن جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن وزير الداخلية التونسي استقبل في مقر الوزارة السفير الليبي؛ حيث استعرضا وضع التعاون القائم بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الجانبان سبل تيسيير الإجراءات الخاصة بتنقل مواطني البلدين الشقيقين بالمعابر الحدودية، وأكدا أهمية عقد اللجنة الأمنية المشتركة بتونس في أقرب وقت ممكن.
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