اليوم السابع
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برعاية التحالف الوطنى..

توزيع 1200 شنطة على الأسر المستحقة بالعاشر من رمضان وأبو كبير.. صور

الجمعة، 15 مارس 2024 01:03 م
توزيع 1200 شنطة على الأسر المستحقة بالعاشر من رمضان وأبو كبير.. صور توزع 1200 شنطة على الأسر المستحقة بمدينة العاشر من رمضان
الشرقية- فتحية الديب

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مشهد جديد ضمن سلسلة المشاهد الخيرية التي يقدمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، تقوم جمعية رسالة بتوزيع 1200 شنطة سلع غذائية على الأسر الاولى بالرعاية وذلك بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار سعي التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء جمهورية مصر العربية في الموسم الرمضاني 2024 من خلال مؤسسات وأمانات التحالف بالمحافظات.
 
ويقول " نادر أحمد" متطوع بجمعية رسالة ومنسق التحالف الوطنى، ان التحالف الوطنى يواصل جهوده مع القوافل والجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان الكريم من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع كراتين سلع غذائية ولحوم ودواجن إلى جانب استمرار قوافلها الطبية المنتشرة بالمحافظات لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في القرى الأكثر فقرا، متابعا أنه سيتم توزيع 1200 شنطة منهم 400 شنطة بمدينة العاشر من رمضان و800 بقري مركز ابوكبير، منوها أن وزن الشنطة 10 كيلو وتم تقسيم المتطوعين بفرع العاشر من رمضان إلى ٦ مجموعات كل مجموعة تضم 8 متطوعين. 
 
يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام المؤسسة بالمواطنين الأكثر فقرا في كل محافظات الجمهورية،ولدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا
 
 
توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(1)
توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(1)

توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(3)
توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(3)

توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(4)
توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(4)

توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(5)
توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(5)

توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(7)
توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(7)
توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(2)
توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(2)

 

توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(6)
توزع-1200-شنطة-على-الأسر-المستحقة-بمدينة-العاشر-من-رمضان-برعاية-التحالف-الوطنى-(6)

 







التحالف الوطنى التنموى

جمعية رسالة

العاشر من رمضان

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الأسر المستحقة




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