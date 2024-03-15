توزيع 1200 شنطة على الأسر المستحقة بالعاشر من رمضان وأبو كبير.. صور

ويقول " نادر أحمد" متطوع بجمعية رسالة ومنسق التحالف الوطنى، ان التحالف الوطنى يواصل جهوده مع القوافل والجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان الكريم من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع كراتين سلع غذائية ولحوم ودواجن إلى جانب استمرار قوافلها الطبية المنتشرة بالمحافظات لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في القرى الأكثر فقرا، متابعا أنه سيتم توزيع 1200 شنطة منهم 400 شنطة بمدينة العاشر من رمضان و800 بقري مركز ابوكبير، منوها أن وزن الشنطة 10 كيلو وتم تقسيم المتطوعين بفرع العاشر من رمضان إلى ٦ مجموعات كل مجموعة تضم 8 متطوعين.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام المؤسسة بالمواطنين الأكثر فقرا في كل محافظات الجمهورية،ولدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا