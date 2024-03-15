اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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توافد ممثلى الدول على مقر الأمم المتحدة لحضور اجتماعات لجنة الرقابة على المخدرات

الجمعة، 15 مارس 2024 09:48 ص
توافد ممثلى الدول على مقر الأمم المتحدة لحضور اجتماعات لجنة الرقابة على المخدرات الوفد المصرى
رسالة فيينا مدحت وهبة

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توافد ممثلو دول العالم على مقر مبنى الامم المتحدة بمدينة فيينا بدولة النمسا لليوم الثانى للمشاركة فىُ فعاليات الدورة 67  لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة، كما يشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ويرأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى.
 
كانت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا قد افتتحت فعاليات الدورة 67 من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد حاليا فى فيينا بمشاركة بمشاركة 105 دولة وحضور 2250 مشارك وسفراء الدول وبحضور السفير محمد الملا سفير مصر فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدي الامم المتحدة بفيينا، وألقت الدكتورة غادة والى كلمة ورحبت بالحضور المشارك.
 
ويعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق خلال فعاليات الدورة 67  لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات تجربة الوقاية المبكرة من الإدمان، حيث اعتبرتها العديد من الدول من التجارب الملهمة والرائدة على مستوى دول الإقليم، وبدأت بعض الدول فى الاستعانة بنقل تجربة مصر فى مجال الوقاية وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.
 
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الامم المتحدة بفيينا

غادة والى

صندوق مكافحة الادمان

تجربة مصر فى الامم المتحدة فى فيينا

اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا




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