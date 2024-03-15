تعرف على موعد أذان الفجر بالإسكندرية خامس يوم رمضان

و حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى: - موعد الإمساك اليوم سيكون 4:42 وصلاة الظهر ستكون 12:09 وصلاة العصر ستكون 3:34 والمغرب6:09 والعشاء 7:27م

وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الخميس فى محافظة الإسكندرية اليوم الرابع من شهر رمضان 13 من الساعات 22 دقيقة .

وكانت أوقاف المحافظة، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، فى جميع انحاء المحافظة ، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل اكثر من 5 الاف مسجدا ما بين مساجد أهلية ومساجد حكومية.