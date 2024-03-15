تعرف على أبرز العروض فى معرض أهلا رمضان بالعمرانية

كتبت مرام محمد

يطرح عدد من المشاركين في معرض أهلًا رمضان بالعمرانية، عروضًا خاصة على سلع الأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، وذلك في إطار جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز العروض على السلع داخل معرض "أهلًا رمضان" في العمرانية.

- عبوة زيت طعام زنة 1 لتر بـ65 جنيهًا.

- شيكارة أرز زنة 10كجم بـ280 جنيهًا.

- شيكارة مكرونة زنة 10 كجم بـ250 جنيهًا.

- اللحم البلدي بـ280 جنيهًا.

- فرختان فريش "زنة الفرخة 750/800 جم" بـ165 جنيهًا.

- عرض عدد 2 طبق لحوم سوداني فريش "800 جم زنة الطبق الواحد" بـ390 جنيهًا، بدلًا من 400 جنيه.

- عرض عدد 2 طبق لحم مفروم سوداني "500جم زنة الطبق الواحد" بـ200 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات.

- عرض عدد 2 طبق سجق "500 جم زنة الطبق الواحد" بـ75 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا.

- عرض عدد 2 طبق كبدة "500 جم زنة الطبق الواحد" بـ115 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا.

- عرض عدد 2 طبق مفروم "500 جم زنة الطبق الواحد" + 1 طبق لحمة "زنة 800 جم" بـ400 جنيه بدلًا من 410 جنيهات.

- عرض طبق كبدة "زنة 500جم" + طبق سجق "زنة 500 جم" + طبق لحم مفروم "زنة 500جم" بـ190 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات.

- عرض عدد 2 طبق لحمة سوداني "800 جم زنة الطبق الواحد" + عدد 2 طبق كبدة "500جم زنة الطبق الواحد" بـ500 جنيه بدلًا من 520 جنيهًا.