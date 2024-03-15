تعرفى على أسباب البثور البيضاء في جبهة حديثى الولادة

كتبت مروة محمود الياس

لطالما كانت البثور أو الحبوب عرض مزعج يظهر على البشرة، أمر في غاية الإزعاج خاصة إذا كان يصيب حديث الولادة أو الأطفال، هذا ما اكده تقرير نشر في موقع dermnet.

تابع التقرير أن هناك الكثير من أطفال حديثي الولادة والأطفال الكبار حتى عمر السنة يعانون من بعض البثور أو الحبوب البيضاء في الوجه، وهذه البثور البيضاء امر شائع في الأطفال حديثي الولادة، وهذه الحالة تسمى البثور الرأسية، وقد تنتج هذه البثور المختلفة سواء على شكل رؤوس بيضاء أو رؤوس سوداء نتيجة مشكلات التهابية قد تصل إلى فروة الرأس بالكامل، فضلا عن إمكانيه ظهورها أعلى صدر وظهر وبطن الطفل حديث الولادة، وقد تظهر أيضا على الخدود أو الجبهة بشكل خاص.

ولكن عاد التقرير وطمان الأمهات والآباء مؤكدا على أن مثل هذه البثور قد تختفي من تلقاء نفسها دون ان تترك أثرا في الجلد، وهو هو شائع في الأطفال حديثي الولادة.

فيما ذكر التقرير ان الحبوب والبثور التى تظهر على الأطفال حديثي الولاده تكون نتيجة الغدد الدهنية لديهم ونتيجة فرط نشاطها، وذلك لأنه يكون مستجيبا داخل رحم الأم بشدة وتدريجيا تقل هذه المستويات من الاستجابة وتقل فرص ظهور هذه البثور مره أخرى.

وينصح التقرير بضرورة عرض الطفل حديث الولادة على طبيب مختص لمحاولة علاج مثل هذه البثور خاصه اذا ما انتشرت بشدة.