بوتين يشير إلى التقدم المحرز فى إحلال الواردات فى السوق الروسية

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه خلال العام الماضي، نجحت الشركات الروسية في استبدال الممثلين الأجانب الذين غادروا السوق، وأشار إلى أن جودة المنتجات كانت في كثير من الأحيان أفضل من ذي قبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة، وقال "في الواقع، كان العام الماضي فريدا من نوعه، لأنهم (الشركات الروسية) استبدلوا ما كان يجري إنتاجه سابقا من قبل الأجانب المشاركين في السوق، وقد قدموا البديل، في رأيي، بشكل جدير للغاية، حتى في العديد من المجالات قاموا بتحسين الجودة ووقت التسليم إلى السوق، لقد قاموا بعمل جيد"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وشدد رئيس الدولة على أن المهام التي يتم حلها في الاقتصاد "يجب أن تنعكس في النهاية على الطريقة التي يعيش بها الناس، وهذا هو المجال الاجتماعي".