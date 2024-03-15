انتشال جثمان طالب لقى مصرعه غرقا بميت مرجا سلسيل بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه غرقا بقرية عزبة محمود التابعة لقرية ميت مرجا سلسيل بنطاق مركز الجمالية محافظة الدقهلية، وذلك حال سيره على شاطئ الترعة وتعثر قدماه وسقوطه فى المياه، تم انتشال الجثمان ونقله الى مستشفى الجمالية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، من الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة البحر الجديد، المارة امام عزبة محمود التابعه لقرية ميت مرجا سلسيل دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية، وقوات الإنقاذ النهري، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم انتشال الجثمان ، و بالفحص تبين ان الجثمان لشخص يدعى "إسلام.أ.س.ا"، 17 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيم بذات العنوان ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

بسؤال والده 61 عاما، مهندس مدني حر ومقيم بذات العنوان قرر أنه حال سير نجله على شاطئ الترعة تعثرت قدماه واختل توازنه وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتوفى غرقا ولم يتهم احد بالتسبب فى ذلك.

كما أكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي ان سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللام بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.