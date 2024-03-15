وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد عقب شهر رمضان المبارك.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الخميس.

وقرر الجانبان تكثيف العمل لتبني مذكرة تفاهم، من أجل خلق الإطار الهيكلي في مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، وكذلك إنشاء آليات اتصال منتظمة.

واتفق الجانبان من خلال مذكرة التفاهم التي سيقومان بإعدادها على إنشاء إطار استراتيجي للعلاقات، حيث ستعمل سلطات البلدين بطريقة منسقة، وعلى فترات منتظمة .

وفي هذا السياق، تقرر "إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل حصرا في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.. كما أكد الجانبان على الأهمية التي يتم ايلاؤها على وحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه.