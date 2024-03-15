السكر بـ27 جنيها.. أسعار السلع فى معرض أهلا رمضان بالعمرانية

كتبت مرام محمد

تشهد معارض "أهلًا رمضان" في محافظة الجيزة، يوميًا، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث شهدت المحافظة حتى الآن افتتاح 7 معارض لـ"أهلًا رمضان"، تطرح مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ30%.

وفيما يلي قائمة أسعار السلع الغذائية في معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في محافظة الجيزة، والمقام في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية.

-السكر بـ27 جنيهًا.

-الأرز "السايب" بـ29 جنيهًا.

-المكرونة بـ28 جنيهًا.

-العدس الأصفر بـ60 جنيهًا.

-اللوبيا بـ75 جنيهًا.

-الفاصوليا بـ90 جنيهًا.

-الفول البلدي بـ45 جنيهًا.

-الدقيق "السايب" بـ25 جنيهًا.

-الدقيق المعبأ بـ23 جنيهًا.

-عبوة زيت خليط زنة 1 لتر بـ65 جنيهًا.

-طبق البيض بـ145 جنيهًا.

-اللحم البلدي بـ280 جنيهًا.

-اللحم المفروم البلدي بـ260 جنيهًا.

-طبق لحم كندوز أو موزة (800 جم) بـ270 جنيهًا.

-طبق لحم بتلو (800 جم) بـ275 جنيهًا.

-طبق لحم مفروم (800 جم) بـ230 جنيهًا.

-طبق بوفتيك بتلو (800 جم) بـ270 جنيهًا.

-طبق برجر (900 جم) بـ150 جنيهًا.

-طبق كفتة أو سجق (400 جم) بـ80 جنيهًا.

-طبق كبدة (400 جم) بـ75 جنيهًا.

-فراخ صافي طازجة (1.100 جم) بـ120 جنيهًا.

-فراخ صافي طازجة (1.200 جم) بـ135 جنيهًا.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعارض وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية "السكر والأرز والزيت والمكرونة واللبن والفول و الجبن والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقاً لقوائم الاسعار المحددة بنسب التخفيضات.