الرئيس السيسى يحذر من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية.. إنفوجراف

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، حيث تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

وأثنى الرئيس السيسي على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدًا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد.

أجرى الرئيس حوارًا مع الطلبة المستجدين هنأهم فيه بالالتحاق بأكاديمية الشرطة وحلول شهر رمضان المبارك وجاء خلال الحوار:

• نحاول وقف نزيف الدم فى قطاع غزة، ونسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات، ونحذر من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية

• نسعى لإيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتراف دولي

• حذرنا مسبقًا من اتساع الصراع فى المنطقة بسبب ما يحدث فى غزة