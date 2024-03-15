الرئيس السيسى من أكاديمية الشرطة: مسارنا الاقتصادى يتحسن.. فيديو وصور

كتب محمد الجالى

- الرئيس السيسي: لا توجد أزمة سلع ونحاول أن نكون على الطريق الصحيح

- الرئيس السيسي: مصر نجحت فى التوصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة، حيث تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

وأثنى الرئيس السيسى على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدًا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد.

وأجرى الرئيس السيسى حوارًا مع الطلبة المستجدين هنأهم فيه بالالتحاق بأكاديمية الشرطة وحلول شهر رمضان المبارك، كما هنأ الطلبة المسيحيين بمناسبة الصوم الكبير.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن العامل البشرى مهم جدًا لأن له تأثيرًا كبيرًا جدًا على الأداء والتطور والتقدم وحالة الانضباط وكل شئ.

وقال الرئيس السيسى، إن الأحداث العالمية وما فرضته من تداعيات خلال الأربع صنوات الماضية، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأحداث فى غزة، كان لها تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على الاقتصاد فى مصر، مضيفًا: "لكن أقدر أقول لكم باختصار شديد إن الإجراءات اللى تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بنحاول نكون على الطريق الصحيح لإعادة تصويب مسارنا الاقتصادى وتحسينه".

وأضاف الرئيس السيسى، أن مصر نجحت فى التوصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، كما أن هناك شكلًا من أشكال الدعم مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التى اتخذتها الدولة، وهى كلها خطوات من جانبنا للتحسن والتطور وإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائى.

وتابع الرئيس السيسى:"بطمنكم إن الحمد لله الأمور ماشية، ومفيش عندنا مشكلة سلع ولا حاجة وحتى المستلزمات اللي كانت متأخرة فى الموانى الحمد لله بتخرج دلوقتي.. هذا فيما يخص الموقف الداخلى باختصار شديد".