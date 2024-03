الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو

أدلى المرشح الرئاسى الروسى ورئيس الدولة الحالى فلاديمير بوتين اليوم الجمعة بصوته فى الانتخابات الرئاسية لروسيا 2024، عبر التصويت الإلكترونى، بحسب "روسيا اليوم".

واستخدم بوتين هذه الطريقة للإدلاء بصوته فى مناسبات عدة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكان الرئيس الروسى يشارك عن بعد فى يوم التصويت الموحد فى الخريف (الانتخابات التشريعية فى البلاد).

Putin voted for Putin in the online Putin elections.



Like who on earth can recognize the results of this entire performance? pic.twitter.com/GweJUHdFKO