الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو

وكالات

أدلى المرشح الرئاسى الروسى ورئيس الدولة الحالى فلاديمير بوتين اليوم الجمعة بصوته فى الانتخابات الرئاسية لروسيا 2024، عبر التصويت الإلكترونى، بحسب "روسيا اليوم".

واستخدم بوتين هذه الطريقة للإدلاء بصوته فى مناسبات عدة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكان الرئيس الروسى يشارك عن بعد فى يوم التصويت الموحد فى الخريف (الانتخابات التشريعية فى البلاد).

Putin voted for Putin in the online Putin elections.



Like who on earth can recognize the results of this entire performance? pic.twitter.com/GweJUHdFKO — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) March 15, 2024

والجدير ذكره أن التصويت عبر الإنترنت يستخدم لأول مرة فى الانتخابات الرئاسية فى روسيا (وهو متاح فى حوالى ثلث مناطق البلاد).

افتتحت مراكز الاقتراع الأولى أمس فى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو فى كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، فتحت مراكز التصويت فى أقصى غرب روسيا - منطقة كالينينجراد.

وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسى بأصواتهم مبكرا فى الانتخابات، وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت فى الاستحقاق الرئاسى بالبلاد سيستمر أيام 15 و16 و17 مارس.

ويتنافس فى هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالى الديمقراطى الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعى الروسي" نيكولاى خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بلغت نسبة إقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية فى روسيا حتى الساعة 17:31 بتوقيت موسكو فى اليوم الأول للتصويت 25.03%.