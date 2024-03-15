الدولار يتراجع بقيمة 1.58 جنيه للشراء بالبنك المركزى خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي بقيمة 1.58 جنيه للشراء ليصل إلى 47.76 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع بختام تعاملات الأسبوع الحالي مقارنة بسعر 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع الماضي.

يأتي هذا بعد أسبوع من قرار البنك المركزي المصري تطبيق نظام سعر صرف مرن، ما أثمر عن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، وتنازل حائزي الدولار عنه في القنوات الرسمية بسبب عدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعره في السوق الموازية، كما بدأت تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة في العودة مرة ثانية سواء في أدوات الدين الحكومية أو في سوق المال.

وحصل البنك المركزي على تدفقات دولارية من الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة وبلغت 10 مليارات دولار إضافة إلى تنازل عن مبلغ 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية، ومن المقرر أن يتسلم "المركزي" 16 مليار دولار آخرين خلال أقل من شهرين إضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية، بجانب ذلك سيحصل "المركزي" على الشرائح الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والذي ارتفعت قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.

ومن المرتقب أن يحصل البنك المركزي كذلك على أكثر من مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، وأكثر من 8 مليارات دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن يزور وفد من الأخيرة البلاد خلال الأيام المقبلة للاتفاق على شكل تدفقات النقد الأجنبي المقدمة لمصر.

وتركز الحكومة، على استخدام تدفقات النقد الأجنبي في الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ وأهمها السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على التوسع في الإنتاج من حقول النفط، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية.