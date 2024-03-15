اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البيت الأبيض: لم نر خطة إسرائيلية لإجلاء المدنيين من رفح

الجمعة، 15 مارس 2024 10:57 م
البيت الأبيض: لم نر خطة إسرائيلية لإجلاء المدنيين من رفح رفح
أ ش أ

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ذكر البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لم تر خطة إسرائيلية لإجلاء المدنيين من رفح، جنوب قطاع غزة، مشددا على أن واشنطن "لن تؤيد عمليات عسكرية فى رفح من دونها".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومى جون كيربى - فى تصريح صحفى أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - أن بلاده "تشعر بتفاؤل حذر بأن محادثات الهدنة؛ تسير فى الاتجاه الصحيح".

وأشار كيربى إلى أن "مقترح حماس يقع بالتأكيد ضمن حدود الصفقة التى عملنا عليها خلال الأشهر القليلة الماضية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد صادق - فى وقت سابق اليوم - على خطة عسكرية لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة. وأفاد صادر عن مكتب نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلى يستعد - إلى جانب ذلك - لإخلاء السكان والنازحين من رفح.

 







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فلسطين

غزة

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الاحتلال الإسرائيلى




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