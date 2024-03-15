البحرين تؤكد ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فى غزة وحقن دماء الشعب الفلسطينى

إيمان حنا

أكد السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، أن استخدام حق النقض أو التهديد باستخدامه قد يمنع المجلس من التصرف في مسائل ذات أهمية خاصة الأمر الذي يترتب عليه عواقب وخيمة، حيث أكد في هذا السياق أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة لحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأكد أهمية أن يكون لمجلس الأمن بصفته الجهاز الرئيسي المعني بصون السلم والأمن الدوليين، دور بارز وملموس تحت جميع الظروف وفي جميع الأوقات وأن تتكيف أساليبه مع الطبيعة المتطورة للصراعات والأزمات بهدف تعزيز قدرته وشفافيته وكفاءته لضمان قدرته على معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاعات، والعمل نحو تحقيق السلام المستدام، جاء ذلك في الكلمة التي أدلى بها في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول أساليب عمل المجلس. وفق صحيفة "الأيام" البحرينية.

وأكد أهمية إجراء مشاورات أكثر موضوعية وتفاعلية، وزيادة مشاركة الدول غير الأعضاء في المجلس في أعماله حسب الاقتضاء، وضمان إصدار تقرير مجلس الأمن في موعده المحدد ليتسنى للجمعية العامة مناقشته، والحرص على زيادة الجلسات العلنية، وإتاحة الوثائق الصادرة عن المجلس باللغات الرسمية الست على الموقع الإلكتروني بشكل سريع.