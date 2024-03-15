البحرية الهندية تستجيب لاستغاثة ناقلة بضائع احتجزها قراصنة قبالة السواحل الصومالية

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استجابت البحرية الهندية لنداء استغاثة من ناقلة بضائع ترفع العلم البنجلاديشي، احتجزها قراصنة قبالة السواحل الصومالية وأخذوا طاقمها الـ 23 بنجلاديشيًا رهائن.



وقالت البحرية الهندية - في بيان أوردته شبكة "إن دي تي في" الهندية اليوم الجمعة - إنه تم الدفع على الفور بطائرة تابعة للدورية البحرية طويلة المدى، وعند تحديد مكان الناقلة المعروفة بـ "إم في عبد الله" مساء يوم الثلاثاء الماضي، حاولت الطائرة إجراء اتصال بهدف التأكد من وضع أفراد طاقم السفينة.



وأضافت البحرية أن السفينة الحربية المعنية بعمليات الأمن البحري اعترضت السفينة المختطفة صباح أمس وبقت على مقربة منها حتى وصولها إلى المياه الإقليمية للصومال.



وكانت السفينة "إم في عبد الله" تبحر من العاصمة الموزمبيقية مابوتو إلى دولة الإمارات وتحمل على متنها شحنة تزن 55 ألف طن من الفحم عندما تعرضت للهجوم.